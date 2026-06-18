Шойгу заявил о применении IT-технологий против дружественных РФ стран Африки Шойгу: дружественные России страны Африки раскачивают с помощью IT-технологий

Москва18 июн Вести.При попытках свергнуть дружественные России власти государств Африки активно используются IT-технологии и цифровые средства манипулирования общественным мнением.

Об этом в колонке, опубликованной газетой "Известия", написал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Республику Конго и ряд других отметил секретарь российского Совбеза

Он подробно описал механизм, который задействуют правящие в странах Запада элиты для продвижения своих геополитических интересов. На практике этот механизм реализовывается в виде "цветных революций".

Основной задачей инициаторов "цветной революции" на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия говорится в статье

Шойгу отметил, что апробация IT-технологий также фиксировалась во время антиправительственных протестов в Словакии в январе 2025 года, столкновениях протестующих студентов с полицией в турецкой Анкаре в март того же года.

Аналогичный сетевой механизм применялся в ходе организации протестов в Непале осенью 2025 года, когда на улицы Катманду и еще нескольких крупных городов вышли недовольные ограничениями на работу соцсетей. Демонстрации завершились сменой правительства.

Манипулировать общественным мнением с помощью современных инструментов влияния Запад пытается в Сербии в период протестов, которые спорадически возникают в балканской республике с мая 2025 года и по настоящее время, отметил Шойгу.

Примером может послужить нарастание антиправительственных выступлений в Сербии в 2025–2026 годах — родине одной из первых современных "цветных революций". Хотя они пока не привели к смене власти в Белграде, но содержат все признаки подготовки "цветной революции", в том числе близкие к сценарию украинского евромайдана 2014 года пояснил секретарь Совета безопасности РФ

В ноябре 2025 года в Сербии прошли первые акции протеста в связи с годовщиной обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, в результате сего погибли 16 человек.

По словам президента страны Александра Вучича, участники протестов контактировали с сотрудниками американского посольства в Белграде.

При этом глава государства с иронией отметил, что вложения стран Запада в организацию протестов позитивно сказываются на ВВП республики.