Шойгу: Запад оправдывает насилие при "цветных революциях" словами Трампа Шойгу: для смены режимов Запад пользуется установкой Трампа "мир через силу"

Москва18 июн Вести.Правящие в странах Запада элиты используют для свержения правительств "стран-мишеней" силовые методы и современные IT-технологии, которые соответствуют установке президента США Дональда Трампа "мир через силу", отметил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в статье для газеты "Известия".

Следует особо подчеркнуть, что упомянутые схемы и инструменты смены политических режимов постоянно дополняются усовершенствованными способами влияния. В последнее время все чаще наблюдается сочетание силовых методов воздействия с современными IT-технологиями. Во многом это является следствием реализации установок администрации США во главе с Трампом на продвижение принципа "мир через силу", в том числе средствами гибридной войны отметил Шойгу

Секретарь Совбеза подробно описал используемые Западом методы организации "цветных революций".

Важно учитывать, что в случаях, когда власть демонстрирует способность сдержать массовые протесты или организовать диалог с населением, заказчики "цветных революций" идут на прямое и неограниченное применение насилия, вплоть до привлечения спонсируемых Западом террористических и сепаратистских группировок для дестабилизации внутриполитической обстановки подчеркнул Шойгу

Кроме этого, секретарь Совбеза рассказал о применении цифровых технологий для организации протестов в дружественных России африканских странах.