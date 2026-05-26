Москва26 мая Вести.Успешные испытания ракеты "Сармат" заставят западных стратегов трезво взглянуть на возможные последствия их политики в отношении России и ее союзников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов стран – участниц ОДКБ обратил внимание на успешные испытания "Сармата" и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил.

Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты "Сармат" и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов сказал он

Об успешном испытании "Сармата" президенту России Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев 12 мая. Новую ракету поставят на боевое дежурство к концу 2026 года.

Ранее глава государства заявил, что мощность доставляемого боезаряда ракетного комплекса "Сармат" более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов.