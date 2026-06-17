Москва17 июнВести.Против России идет масштабная информационная война, поэтому важно активнее освещать серьезную и масштабную работу ВС РФ по подготовке ударов возмездия в отношении противника и раскрывать детали последствий этих операций. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По мнению эксперта, медийная картинка поможет сформировать востребованные у аудитории образы. Он также отметил пример иранских союзников, которые дискредитируют врага с помощью нейросетей.
Когда мы поражаем гиперзвуковым оружием значимые объекты и когда мы видим, что де-факто западные системы перехвата не работают, это нужно очень ярко демонстрировать. И это не только [работа на] внутреннюю аудиторию, это демонстрация перед зарубежными потребителями соответствующей продукциидобавил он
Степанов отметил, что против российской аудитории работают западные СМИ, социальные сети и Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).
Работа ЦИПсО, и не только ЦИПсО, а всего западного инструментария, она видна, и она формирует крайне деструктивное восприятие реальности, а это определяет уже и поведенческие нормативы, и это формирует уязвимости определенные, это побуждает определенные слои населения к деструктивной деятельности. Мы же видим, как вербуют для реализации диверсий, поджогов. Это в том числе результаты информационной обработки. Поэтому это более чем серьезная и насущная проблема, с которой нужно не просто бороться, демонстрируя некие псевдо-успехи, а внедрять системно эти решения. И в том числе и демонстрация наших военных успеховсчитает Степанов