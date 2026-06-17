Эксперт объяснил, почему РФ важно активнее освещать успехи на фронте Военный эксперт объяснил, почему РФ нужно активнее освещать успехи на фронте

Москва17 июн Вести.Против России идет масштабная информационная война, поэтому важно активнее освещать серьезную и масштабную работу ВС РФ по подготовке ударов возмездия в отношении противника и раскрывать детали последствий этих операций. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По мнению эксперта, медийная картинка поможет сформировать востребованные у аудитории образы. Он также отметил пример иранских союзников, которые дискредитируют врага с помощью нейросетей.

Когда мы поражаем гиперзвуковым оружием значимые объекты и когда мы видим, что де-факто западные системы перехвата не работают, это нужно очень ярко демонстрировать. И это не только [работа на] внутреннюю аудиторию, это демонстрация перед зарубежными потребителями соответствующей продукции добавил он

Степанов отметил, что против российской аудитории работают западные СМИ, социальные сети и Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).