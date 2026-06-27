Москва27 июн Вести.Искусственный интеллект (ИИ) и социальные сети – новые инструменты для искажения отечественной и мировой истории. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он привел в пример ответ нейросети от компании Google на вопрос, связанный со Второй мировой войной.

В ответ на вопрос, кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, [ИИ] отвечает, что главную ответственность несет гитлеровская Германия, но Советский Союз своей политикой создал условия для начала Второй мировой войны. При этом ссылается на многих историков и исследователей. Искусственный интеллект перерабатывает в некий фарш вот все то, что содержится в глобальной сети. И он фильтрует глобальную сеть. Для него что мнение какого-нибудь Уильяма Ширера… что мнение блогера – он их не особо отличает. И вот в этом объеме, который он фильтрует на, допустим, английском языке, он видит, что доминирует вот такая точка зрения рассказал Пушков

Сенатор обратил внимание на то, что искусственный интеллект в своих ответах транслирует доминирующие на Западе нарративы по отношению к историческим темам.

Искусственный интеллект, он как бы воспроизводит те доминирующие на Западе нарративы, которые существуют по этому вопросу и которые основаны уже изначально на искажении истории. Почему Запад искажает историю? Чтобы вывести себя из числа виновных добавил сенатор

Ранее замруководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что технологии ИИ трансформируют все сферы жизни современного человечества. По его словам, формирование ИИ-технологий происходит очень быстро.