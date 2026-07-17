Орешкин пояснил, почему Россия не делает из своего ИИ тайны для других стран Орешкин: РФ готова предложить свой опыт в сфере ИИ другим странам

Москва17 июл Вести.Свой опыт и решения в области искусственного интеллекта (ИИ) Россия готова предлагать другим странам в рамках Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. Об этом в ответ на вопрос RT заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин. Вместе с тем Орешкин подчеркнул, что Москва или Пекин не держат свои ИИ втайне, как страны Запада. Запад скрывает свои технологии, поскольку надеется осуществить "технологическую колонизацию" других государств.

С точки зрения технологий защиты мы находимся на очень высоком, продвинутом уровне, добавил кремлевский чиновник.

Мы очень сильны с точки зрения кибербезопасности, это не бумажная сила. Россия сталкивается с серьезными вызовами кибератак, в том числе с применением искусственного интеллекта пояснил он

Россия выступает одним из основателей Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. В организацию вошли, кроме РФ и Китая, еще 25 стран мира.

Почему России важно делать упор на развитие собственного ИИ, ранее объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью ИС "Вести".