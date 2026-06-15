"Вольница кончилась". Фененко об ужесточении законов на Западе Фененко: по мере милитаризации в Европе будут сворачиваться гражданские свободы

Москва15 июн Вести.По мере милитаризации в Европе будут ограничиваться и гражданские свободы. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он добавил, что в Европе наступает время военной мобилизации общества, которое сменит эпоху "свободы слова" и критики кого угодно.

Все, вольница кончилась и на Западе тоже. По мере милитаризации Европы будут сворачиваться и гражданские свободы. … И будет обязательно сокращаться "пакет" гражданских свобод. Все, кончилось то время, когда можно было говорить о чем угодно, критиковать кого угодно, читать что угодно и сутками, толком не работая, зависать в социальных сетях. Это время закончилось. Наступает время будущего, военной мобилизации обществ. Это не значит, что завтра вся страна будет поставлена в строй. Это может идти постепенным процессом, но он будет постепенно в странах "семерки" по мере их милитаризации, конечно, нарастать рассказал Фененко

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет будет запрещен. Сообщается, что ограничения затронут игровые и стриминговые сервисы.