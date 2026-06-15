Стармер анонсировал введение запрета на использование соцсетей подростками Великобритания запретит использование соцсетей детям до 16 лет

Москва15 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запретит доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ограничения затронут игровые и стриминговые сервисы.

Это изменит все к лучшему, наши дети будут в большей безопасности, они будут счастливее, у них будет больше времени, больше гарантий, больше свободы для взросления, больше возможностей сказал Стармер

По его словам, полный запрет соцсетей для подростков будет абсолютно правильным решением.

Ранее исследование, проведенное компанией More in Common, показало, что британский премьер остается самым непопулярным политиком у жителей Великобритании.