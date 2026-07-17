Москва17 июл Вести.Для развития искусственного интеллекта в России корпорации, занимающиеся разработкой ИИ, должны направлять часть средств, выделенных государством, в независимые малые и средние компании и лаборатории, поскольку именно они потом приносят успех продуктам крупных компаний. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил сооснователь и первый заместитель руководителя Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роберт Васильев.

По его словам, зачастую маленькие компании поглощаются корпорациями, и именно те продукты, которые создавались небольшой командой разработчиков, становятся успешными.

Мы вот ратуем за добавление нормы обязать разработчиков направлять 50% от объема господдержки на участие независимым от них малым и средним компаниям, лабораториям в аналогичных проектах. То есть, на наш взгляд, это и есть настоящий стимул для частных инвестиций именно быть доступными в широком рынке, а не там двух-трех-пяти корпораций, которых мы все шикарно знаем, вот, которые эту историю на себя взвалили. Потому что мы убеждены, опять же, что если будут сильные малые и средние компании, то будут сильные корпорации. Потому что в итоге эти малые компании корпорации покупают. Можем с вами посмотреть на экосистемы ведущих компаний в стране, там 80% сервисов – это до этого купленные команды внешние, и именно они успешны заявил Васильев

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, почему России важно делать упор на развитие собственного ИИ.