Трамп: США инвестируют $3 млрд в проекты по горной добыче Трамп: США инвестируют $3 млрд в горнодобывающую отрасль

Москва8 авг Вести.США намерены инвестировать почти $3 млрд в развитие проектов по добыче полезных ископаемых, заявил президент США Дональд Трамп в госдепартаменте на встрече с руководителями горнорудных компаний. Встречу показали на YouTube-канале Белого дома.

Так, $1,4 млрд выделят по линии Пентагона на строительство предприятия в штате Вашингтон для производства материалов, используемых в аккумуляторах, отметил Трамп.

Еще $400 млн и 150 млн передадут Пентагону на добычу скандия в Австралии и редкоземельных магнитов в штате Миннесота соответственно.

Помимо этого, $1 млрд выделят на развитие проекта по добыче меди в штате Аризона.

Трамп заявил о рекордных показателях экономики США, а также о "возвращении" предприятий в страну.

Американские СМИ распространили сведения об истощении запасов американских боеприпасов из-за продолжающейся войны с Ираном.

Газета The Wall Street Journal писала, что разлетевшиеся новости о проблемах Пентагона "сводят с ума" Трампа и не дают ему покоя.