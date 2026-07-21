Москва21 июл Вести.Американские СМИ, в частности газета Washington Post, выявили крупный конфликт интересов, связанный с сыновьями президента США Дональда Трампа — Эриком и Дональдом-младшим.

Выяснилось, что они сформировали внушительный портфель инвестиций в оборонные технологические стартапы, причём большая часть вложений была сделана уже после второго избрания их отца на пост главы государства.

После инвестиций сыновей Трампа эти компании, среди которых гиганты SpaceX и Anduril, а также ряд мелких разработчиков беспилотников и робототехники, суммарно получили прямые госконтракты на сумму не менее 3,2 миллиарда долларов и опционы на будущее финансирование ещё на 3,1 миллиарда. Некоторые фирмы вошли в списки предварительно одобренных подрядчиков с общим объёмом тендеров до 200 миллиардов долларов.

Заслуженный юрист России Юрий Жданов в интервью MK.RU отмечает, что до этого сыновья Трампа не имели опыта в оборонной сфере. При этом Дональд-младший в 2025 году открыто признавал своё влияние на кадровую политику Пентагона, помогая министру обороны Питу Хегсету подбирать чиновников, лоббирующих закупки дронов. Это указывает на прямое переплетение личных финансовых интересов семьи президента с гособоронзаказом США.