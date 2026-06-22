Москва22 июн Вести.Военные конфликты, прежде всего на Украине и вокруг Ирана, спровоцировали в 2026 году резкий приток капитала в сферу военных технологий. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании PitchBook.

Согласно опубликованным сведениям, с начала текущего года компании оборонного сектора получили от венчурных инвесторов значительные средства. Общий объем финансирования составил 12,3 миллиарда долларов, "что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — $9,95 млрд". Аналитики связывают этот рост с острой необходимостью оперативного создания современных и относительно недорогих систем вооружения.

В качестве примера в публикации приводится британский стартап Kraken Technology, чьи катера для поиска мин задействовались ВМС Великобритании в Ормузском проливе; компания рассчитывает привлечь около 100 миллионов долларов при оценке бизнеса в 1 миллиард долларов. Основная же доля инвестиций пришлась на американские предприятия, которые привлекли в общей сложности 11,4 миллиарда долларов. Из этой суммы почти 5 миллиардов долларов получила компания Anduril Industries, занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов. В мае в ходе очередного раунда сбора средств Anduril практически удвоила свою рыночную оценку — до 61 миллиарда долларов.

Несмотря на масштабные вливания, аналитики предупреждают о возможных дисбалансах на рынке. По мнению экспертов, "риски коснутся только таких сегментов, как БПЛА", тогда как инвестиционная привлекательность автономных морских систем и спутниковых технологий останется высокой. Специалисты прогнозируют, что спрос на новые военные технологии сохранится даже после стабилизации геополитической обстановки на Украине и в Персидском заливе. Ранее в СМИ также приводились данные, согласно которым прямые расходы Пентагона на военную операцию против Ирана составили порядка 40 миллиардов долларов.