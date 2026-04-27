СИПРИ: мировые военные расходы в 2025 году возросли на 2,9%, до $2,887 трлн

Мировые военные расходы в 2025 году увеличились на 2,9%, до $2,887 трлн СИПРИ: мировые военные расходы в 2025 году возросли на 2,9%, до $2,887 трлн

Москва27 апр Вести.Мировые затраты на оборонные нужды по итогам 2025 года продемонстрировали рост на 2,9%, достигнув рекордной отметки в 2,887 триллиона долларов.

Об этом сообщается в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Аналитики ведомства подчеркнули, что динамика трат в различных регионах оказалась неоднородной. В то время как в Соединенных Штатах было зафиксировано снижение ассигнований, европейские государства увеличили свои военные бюджеты сразу на 14%. В странах Азии и Океании средний рост составил 8,1%.

Лидирующую тройку по объемам финансирования по-прежнему составляют США, КНР и Россия, на долю которых в совокупности пришлось более половины мировых расходов — порядка 1,480 триллиона долларов.

Согласно данным исследования, глобальные военные бюджеты увеличиваются одиннадцатый год подряд. Доля этих расходов в мировом ВВП поднялась до 2,5%, что стало самым высоким показателем за последние полтора десятилетия.

Эксперты уточнили, что замедление общих темпов годового прироста (с 9,7% в 2024 году до 2,9% в 2025-м) обусловлено преимущественно сокращением трат в США. При этом во всем остальном мире без учета американского вклада расходы на вооружение выросли на 9,2%. В пятерку крупнейших игроков на этом рынке также вошли Германия и Индия.

Ранее сообщалось, что в 2026 году власти КНР планируют на 7% нарастить государственные расходы на оборонные нужды - до 1 909,561 миллиардов юаней (около $277 миллиардов).