Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже достигли рекордных $98 млрд

Киев значительно наращивает оборонные расходы в 2026 году Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже достигли рекордных $98 млрд

Москва19 июл Вести.Расходы Украины на оборонные нужды в 2026 году уже достигли рекордных 98 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на базе данных украинского Министерства финансов.

По информации агентства, после осеннего пересмотра бюджета эта сумма может превысить 100 миллиардов долларов. В статье указывается, что текущие военные издержки более чем вдвое превышают общий государственный бюджет Украины, составляющий 47,5 миллиарда долларов, и приближаются к половине валового внутреннего продукта (ВВП) страны, который в 2025 году оценивался примерно в 214 миллиардов долларов.

Приблизительно треть этой суммы, более 30 миллиардов долларов, Киев получает от Европейского союза. Оставшуюся часть финансирования Украина покрывает за счет собственных бюджетных средств и внешних заимствований. Финансирование прочих категорий государственных расходов полностью обеспечивается за счет средств, поступающих от западных союзников.

Согласно данным Минфина, в 2022 году военные расходы Украины составили 44 миллиарда долларов, в 2023-м — 49,14 миллиарда, в 2024 году — 64,7 миллиарда, а в 2025-м — 84,1 миллиарда долларов.

Несмотря на последовательное увеличение оборонных затрат, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сталкиваться с отступлениями, поражениями на поле боя и значительными трудностями в комплектовании личного состава армии.

Ранее сообщалось, что в июне Украина потратила $5,1 миллиарда международных резервов.