США возглавили рейтинг стран с самыми большими оборонными расходами в 2025 году

Названы страны с самыми большими расходами на оборону в 2025 году США возглавили рейтинг стран с самыми большими оборонными расходами в 2025 году

Москва12 мая Вести.Страной с самыми высокими расходами на оборону в 2025 году остались США. Это следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

Уточняется, что военные расходы Штатов за прошедший год составили 954 миллиарда долларов. На втором месте расположился Китай с объемом трат в 336 миллиардов долларов, а на третьем — Россия с объемом затрат на военные цели в 190 миллиардов долларов.

Также в десятку стран с самым высоким оборонным бюджетом вошли Германия (114 миллиардов), Индия (92,1), Великобритания (89), Украина (84,1), Саудовская Аравия (83,2), Франция (68), Япония (62,2).

Ранее сообщалось, что стоимость военной операции США против Ирана превысила 77 миллиардов долларов.