Австралия заявила, что к 2033 году увеличит расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта с нынешних 2%, сообщает агентство Reuters.
Австралия стремится развивать свой оборонный потенциал на фоне опасений по поводу роста глобальной геополитической напряженности и борьбы Китая с США за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает агентство.
Расширение будет достигнуто за счет дополнительных расходов в размере 14 миллиардов австралийских долларов (10 миллиардов долларов США) в течение четырех лет и 53 миллиардов австралийских долларов (38,1 млрд долларов США) в течение следующего десятилетияговорится в статье
Правительство уже выделило 50 миллиардов австралийских долларов (36 млрд долларов США) на расходы в течение следующего десятилетия. В совокупности это означает, что правительство премьер-министра выделило дополнительно 117 миллиардов австралийских долларов на расходы в течение следующего десятилетия, сообщает Reuters.
Международные нормы, которые когда-то ограничивали применение силы, продолжают разрушаться. В результате мы наблюдаем самое значительное увеличение расходов на оборону в мирное время за всю историю нашей страныговорится в материалах министра обороны страны Ричарда Марлза