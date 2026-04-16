Австралия увеличит военные расходы в течение 10 лет Reuters: Австралия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2033 году

Москва16 апр Вести.Австралия заявила, что к 2033 году увеличит расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта с нынешних 2%, сообщает агентство Reuters.

Австралия стремится развивать свой оборонный потенциал на фоне опасений по поводу роста глобальной геополитической напряженности и борьбы Китая с США за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает агентство.

Расширение будет достигнуто за счет дополнительных расходов в размере 14 миллиардов австралийских долларов (10 миллиардов долларов США) в течение четырех лет и 53 миллиардов австралийских долларов (38,1 млрд долларов США) в течение следующего десятилетия говорится в статье

Правительство уже выделило 50 миллиардов австралийских долларов (36 млрд долларов США) на расходы в течение следующего десятилетия. В совокупности это означает, что правительство премьер-министра выделило дополнительно 117 миллиардов австралийских долларов на расходы в течение следующего десятилетия, сообщает Reuters.