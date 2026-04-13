Москва13 апр Вести.Власти Австралии впервые за 125 лет существования армии назначили на пост руководителя сухопутных войск женщину. Должность займет Сьюзен Койл, говорится в заявлении правительства.

Уточняется, что сейчас Койл является начальником объединенных возможностей вооруженных сил. В июле она сменит Саймона Стюарта на посту главы армии.

С июля у нас будет первая в истории австралийской армии женщина-начальник штаба отмечается на сайте армии Австралии

По словам министра обороны страны Ричарда Марлза, назначение Койл является историческим моментом.

Сьюзан Койл поступила на военную службу в резерв армии в 1987 году и окончила Королевский военный колледж в 1992 году, после чего поступила в Королевский австралийский корпус связи. С июля 2024 года она является начальником Объединенной группы по развитию потенциала, а также начальником космического и киберподразделения и начальником национальной поддержки.