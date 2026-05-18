В МО Великобритании подтвердили гибель солдата на конном шоу с Карлом III

Москва18 мая Вести.В Министерстве обороны Великобритании подтвердили информацию о гибели женщины-солдата в ходе выступления королевского конного артиллерийского полка. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел 15 мая на Королевском Виндзорском конном шоу. На мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III.

С большой печалью Министерство обороны подтверждает смерть бомбардира Сиары Салливан, которая умерла 15 мая после трагического инцидента на Королевском Виндзорском конном шоу сказано в сообщении МО Великобритании

Салливан было 24 года, она начала службу в армии в 2020 году. Причины смерти не уточняются.

По данным таблоида The Sun, солдат получила "серьезные травмы" при падении с лошади. Врачи спасти ее не смогли.

