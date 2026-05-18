Москва18 маяВести.В Министерстве обороны Великобритании подтвердили информацию о гибели женщины-солдата в ходе выступления королевского конного артиллерийского полка. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Инцидент произошел 15 мая на Королевском Виндзорском конном шоу. На мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III.
С большой печалью Министерство обороны подтверждает смерть бомбардира Сиары Салливан, которая умерла 15 мая после трагического инцидента на Королевском Виндзорском конном шоусказано в сообщении МО Великобритании
Салливан было 24 года, она начала службу в армии в 2020 году. Причины смерти не уточняются.
По данным таблоида The Sun, солдат получила "серьезные травмы" при падении с лошади. Врачи спасти ее не смогли.
