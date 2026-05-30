Москва30 маяВести.Расходы Норвегии на оборону удвоились с 2021 года, заявил министр обороны королевства Торе Сандвик. Сейчас они составляют 3,3% ВВП.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре.
В настоящее время расходы Норвегии на оборону составляют 3,3% ВВП. Расходы Норвегии на оборону … планируется вновь удвоить к 2035 годусказал министр
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее заявил, что страна будет защищена французским ядерным зонтиком. Как уточнило агентство Reuters, этот шаг имеет большое значение, поскольку Норвегия долгое время считала, что ее безопасность лучше всего обеспечивается тесным сотрудничеством с США.