Пентагон согласовывает производство БПЛА с фирмой, чей акционер – сын Трампа WSJ: Пентагон планирует заключить ряд сделок с компаниями по производству БПЛА

Москва28 мая Вести.Пентагон может профинансировать ряд компаний-производителей дронов в рамках сделок по производству БПЛА. В одну из таких фирм вложился сын президента США Дональд Трамп-младший, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американское военное министерство изучает варианты подписания соглашений с базирующимся в Алабаме предприятием Performance Drone Works, компанией Unusual Machines, долей в которой владеет Дональд Трамп-младший, а также стартапом Neros Technologies.

Отмечается, что потенциальное соглашение призвано поддержать производителей дронов и увеличить предложение на рынке, снизив тем самым стоимость БПЛА.

Издание подчеркивает, что "финансирование не будет направлено на покупку дронов". В настоящее время представители Пентагона проверяют компании, сделки находятся на стадии согласования. В публикации говорится, что возможные соглашения могут включать как долговые обязательства, так и покупку доли в капитале.

Ранее военное ведомство США запросило свыше 30 млрд долларов на развитие оборонного производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Согласно бюджетным отчетам Пентагона, министерство рассчитывает увеличить финансирование группы автономных боевых систем в 242 раза к 2027 году.