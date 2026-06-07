NYP: военные США ошибочно сбили воздушный шар, приняв его за НЛО Военные США сбили ракетой стоимостью $500 тыс. принятый за НЛО воздушный шар

Москва7 июн Вести.Американские военные использовали ракету стоимостью $500 тыс. для того, что сбить воздушный шар бойскаутов, который военные приняли за НЛО, сообщает газета The New York Post (NYP).

Пентагон опубликовал в мае вторую партию файлов об НЛО, отмечает NYP.

ВВС США 12 февраля 2023 года отправили F-16 для противодействия предполагаемому НЛО над озером Гурон. Истребитель уничтожил цель, предположительно, ракетой AIM-9 Sidewinder уточняет NYP

Бывший глава Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений США Шон Киркпатрик отметил, что шар смог облететь Землю восемь раз, прежде чем его уничтожили американские военные.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявил, что управление не располагает документами о потерпевших крушение на Земле инопланетных кораблях или погибших пришельцах.