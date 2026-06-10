Сбитый Apache или инсценировка? Журналист Вароли усомнился в версии США В истории с якобы сбитым Ираном вертолетом Apache нашли важную нестыковку

Москва10 июн Вести.История с уничтожением Ираном американского военного вертолета Apache может быть инсценировкой, предпринятой США для оправдания новых ударов по Исламской Республике. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" бывший корреспондент New York Times, журналист Джон Вароли.

По его словам, информация о спасении пилотов Apache не вяжется с версией об иранском ударе по вертолету.

Много людей уже сомневается, что сбили американский вертолет, указывая на то, что вряд ли пилоты спаслись бы, если бы по нему на самом деле ударила иранская ракета. Скорее всего, действительно, это все придумано. Это типичная американская дезинформация, хитрый ход, чтобы потом оправдывать агрессию против Ирана, удары по Ирану, которые мы вчера ночью видели. Скорее всего, это все инсценировка. Скорее всего, в этом нет никакой правды сказал Вароли

По его словам, в истории уже были подобные примеры.

Потому что мы знаем много таких случаев в истории, еще начиная со времен как минимум Вьетнамской войны, если не раньше - войны с Испанией еще в конце XIX века. Таких случаев достаточно много в американской истории, к сожалению отметил Вароли

И здесь, по словам журналиста, нет никакой конспирологии.

Это просто типичный ход в американской психологической, информационной войне. Для Вашингтона это очень важно - выглядеть жертвой. Как бы - о, Америка стала жертвой чьей-то агрессии, всегда кругом агрессоры, кругом враги. Это такой типичный, уже даже банальный американский военный ход, стратегия, чтобы оправдывать [себя], чтобы Америка всегда выглядела как морально превосходящая страна, которая защищает себя сказал Вароли

Он отметил: американские элиты традиционно оправдывают военную агрессию США против других стран подобными методами.

США находятся в Персидском заливе, потому что США защищают свои национальные интересы? Сколько - больше 10 тысяч километров от побережья США? Ну везде американские национальные интересы, везде американская национальная безопасность, и вот таким способом вашингтонские элиты всегда оправдывают свои военные вторжения и свои военные ходы против других стран подчеркнул журналист

Тем временем политолог Юрий Светов заявил ИС "Вести", что возобновление обмена ударами между Ираном и США может быть началом большой войны.