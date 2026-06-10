Постпред Ульянов: потеря Apache — сигнал США, что войну с Ираном пора завершать

Постпред Ульянов прокомментировал новое обострение между США и Ираном Постпред Ульянов: потеря Apache — сигнал США, что войну с Ираном пора завершать

Москва10 июн Вести.Потеря американцами патрулировавшего воздушное пространство над Ормузским проливом вертолета Apache должна стать для США сигналом к завершению конфликта с Ираном.

Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал на странице в соцсети Х.

Действительно, потеря одного из самых совершенных американских вертолетов не стала чем-то из ряда вон выходящим. Однако она послужила очередным сигналом Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре написал Ульянов

Дипломат также задался вопросом о возможной остановке эскалации напряженности между враждующими сторонами.

Согласно СМИ, США начали авиаудары против Ирана в качестве ответа на иранские авиаудары. Остановит ли кто-нибудь эти обмены в нормальных обстоятельствах отметил постпред

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с крушением вертолета Apache AH-64, заявив, что ситуация "не так уж серьезна". По утверждению американской стороны, боевая машина была сбита беспилотником Shahed.

Однако в полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по территории Ирана. В общей сложности американские военные провели три волны бомбардировок.

После их начала американский лидер высказал надежду, что мирная сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена.

В ответ на удары иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских баз на Ближнем Востоке, а также силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне.