Москва8 июнВести.В Николаевской области Украины возник масштабный пожар, сообщают украинские СМИ и Telegram-каналы.
В сети распространяются кадры, на которых видны клубы густого темного дыма. По данным СМИ, крупный пожар возник в Баштанском районе Николаевской области.
Сообщают о масштабном пожаре после прилета в Баштанском районе Николаевской областипишет издание "Страна"
Официальной информации о пожаре и его причинах нет.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале о массированном ударе ВС РФ по военным объектам на Украине. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.