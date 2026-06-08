СМИ сообщают о масштабном пожаре в Николаевской области Украины

В Николаевской области Украины возник масштабный пожар СМИ сообщают о масштабном пожаре в Николаевской области Украины

Москва8 июн Вести.В Николаевской области Украины возник масштабный пожар, сообщают украинские СМИ и Telegram-каналы.

В сети распространяются кадры, на которых видны клубы густого темного дыма. По данным СМИ, крупный пожар возник в Баштанском районе Николаевской области.

Сообщают о масштабном пожаре после прилета в Баштанском районе Николаевской области пишет издание "Страна"

Официальной информации о пожаре и его причинах нет.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале о массированном ударе ВС РФ по военным объектам на Украине. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.