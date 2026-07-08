Над Киевом поднимается густой столб дыма после взрывов "Страна.ua" опубликовала кадры сильного пожара в Киеве

Москва8 июл Вести.В Киеве после серии взрывов начался сильный пожар. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры, на которых видно, как над городом поднимается густой столб дыма.

В сообщении портала не уточняется точное местонахождение возгорания и тип горящего объекта. На момент публикации официальные представители местных властей или экстренных служб не давали комментариев относительно причин взрывов и пожара, а также информации о возможных пострадавших и масштабах разрушений.

Местные жители сообщают о продолжающейся работе пожарных расчётов и других экстренных служб.