Москва16 июлВести.Денег на тушение лесных пожаров во Франции не хватает из-за выделения Парижем огромных средств на финансирование киевского режима. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом он прокомментировал объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном "единого окна" для сбора средств на ликвидацию пожаров.
Перестаньте ежемесячно выделять миллиарды Украине, и у вас сразу появятся средства на восстановление леса Фонтенблонаписал Филиппо в соцсети X
Ранее сообщалось, что пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил почти две тысячи гектаров.