Филиппо заявил, что у Франции не хватает денег на борьбу с пожарами из-за Киева

Филиппо раскритиковал Макрона за отсутствие денег на борьбу с пожарами Филиппо заявил, что у Франции не хватает денег на борьбу с пожарами из-за Киева

Москва16 июл Вести.Денег на тушение лесных пожаров во Франции не хватает из-за выделения Парижем огромных средств на финансирование киевского режима. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном "единого окна" для сбора средств на ликвидацию пожаров.

Перестаньте ежемесячно выделять миллиарды Украине, и у вас сразу появятся средства на восстановление леса Фонтенбло написал Филиппо в соцсети X

Ранее сообщалось, что пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил почти две тысячи гектаров.