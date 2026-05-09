Москва9 мая Вести.Председатель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который выступает за прекращение поддержки Украины, в эфире телеканала France 2 объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции на выборах в 2027 году.

Да, я являюсь кандидатом на президентских выборах сказал он

Политик также выступает за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

Выборы президента Франции намечены на апрель 2027 года.

Эммануэль Макрон, дважды занимавший пост французского президента, не имеет права на переизбрание.