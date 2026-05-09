Москва9 маяВести.Председатель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который выступает за прекращение поддержки Украины, в эфире телеканала France 2 объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции на выборах в 2027 году.
Да, я являюсь кандидатом на президентских выборахсказал он
Политик также выступает за выход Франции из Евросоюза и НАТО.
Выборы президента Франции намечены на апрель 2027 года.
Эммануэль Макрон, дважды занимавший пост французского президента, не имеет права на переизбрание.