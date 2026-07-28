Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе Пентагон приступил к ревизии американских сил в Европе

Москва28 июл Вести.Пентагон займется ревизией американских войск в Европе, сообщил главный стратег ведомства Элбридж Колби.

По его словам, речь идет о полноценной ревизии, направленной на быструю передачу Европе ответственности за свою оборону.

Сегодня министерство войны начало пересмотр размещения сил, о котором Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе написал он в соцсети X

Как сообщалось, план главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению американского контингента в Европе был отклонен администрацией президента США. По информации газеты, министр войны и его заместитель Элбридж Колби активно выступают за частичный вывод войск из региона для высвобождения ресурсов на противодействие Китаю.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет настаивать на повышении оборонных расходов стран-участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.