Белый дом отклонил предложение Пентагона о сокращении контингента в Европе WSJ: Рубио отклонил предложение Хегсета о сокращении контингента в Европе

Москва3 июл Вести.План главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению контингента в Европе отклонен администрацией президента США, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, министр войны и его заместитель Элбридж Колби активно выступают за частичный вывод войск из региона для высвобождения ресурсов на противодействие Китаю.

Как сообщает WSJ, Хегсет планировал раскрыть детали своего предложения на встрече с высшим военным руководством НАТО в июне. Однако после того, как планы показали советнику Дональда Трампа по нацбезопасности Марко Рубио и другим высокопоставленным чиновникам, от них отказались. Из-за этого шеф Пентагона ограничился объявлением о пересмотре размещения сил.

Хегсет в Брюсселе планировал заявить, что США готовят дополнительные сокращения своих войск в Европе, которые выйдут за рамки отмененной переброски бронетанковой бригады в Польшу и ранее запланированного вывода пехотной бригады из Румынии говорится в публикации

Как рассказал представитель ведомства Шон Парнелл в беседе с WSJ, министр войны согласовал свою позицию с целями и повесткой главы Белого дома и не хотел ограничивать пространство для его решений. Ожидается, что вопрос численности войск в регионе и расходы союзников по НАТО будет одной из тем встречи Трампа с лидерами альянса на следующей неделе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил перед встречей с представителями других стран-членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон будет настаивать на повышении оборонных расходов стран-участниц альянса до уровня 5% от их ВВП. Это предложение касается всех членов НАТО, включая Соединенные Штаты.