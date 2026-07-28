В Тихом океане нашли живым моряка, пропавшего без вести месяц назад В Тихом океане нашли живым бесследно пропавшего моряка

Москва28 июл Вести.Моряк Кайчи Сато, который бесследно исчез в Тихом океане, найден живым спустя месяц. Об этом пишет LADBible.

В июне мужчина вышел в океан на парусной лодке с острова Каталина у калифорнийского побережья. Сато планировал самостоятельно пересечь Тихий океан, но спустя примерно две недели мачта судна сломалась. Вскоре вышел из строя телефон, который моряк использовал для определения местоположения.

Оказавшись без паруса и навигации, моряк попытался продолжить путь, но течение относило лодку дальше от намеченного курса. Когда мужчина был примерно в 700 километрах от побережья Калифорнии, у него закончилось топливо.

Сато питался овсянкой, рыбой и кальмарами. Спустя 20 дней у него закончились запасы питьевой воды, и ему пришлось собирать конденсат с помощью пластика и слизывать капли.

Мужчину обнаружили 21 июля. Экипаж контейнеровоза увидел лодку без мачты примерно в тысяче километров от Гавайев. Сато подняли на борт и обеспечили его водой и пищей.

Я плакал от счастья. Они принесли мне фрукты и воду. Эти ребята были невероятно добры ко мне поделился он

При этом от моря Сато отказываться не планирует. Он уже продумывает путешествие на Филиппины.

Ранее в Черном море обнаружили тело мужчины, утонувшего во время купания в шторм.