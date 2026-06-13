Американец спустя 40 лет выяснил, что в могиле его отца лежит незнакомец Житель США обнаружил в могиле незнакомца вместо своего пропавшего отца

Москва13 июн Вести.Житель американского штата Калифорния Марк Уэллс после анализа ДНК выяснил, что в могиле вместо его отца 40 лет назад был похоронен незнакомец, теперь мужчина надеется найти отца живым, пишет американский портал SWNS.

Как отметил Уэллс, его отец пропал в феврале 1985 года. Тело нашли спустя несколько месяцев, оно было растерзано животными.

Уэллсу, который был ребенком, рассказали, что отец погиб на охоте. Спустя десятилетия мужчина решил выяснить истинные причины гибели своего родителя и добился эксгумации останков.

Марк был потрясен, когда пришли результаты – они показали, что человек, которого он похоронил и оплакивал в детстве, был не его отцом, а совершенно незнакомым человеком говорится в сообщении

Полиция возобновила расследование дела пропавшего отца. Как отметил Марк, он надеется, что отец будет найден живым.