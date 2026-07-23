В подвале дома в Архангельске нашли скелет погибшего 40 лет назад мужчины

В Архангельске в подвале дома обнаружили 40-летний скелет мужчины В подвале дома в Архангельске нашли скелет погибшего 40 лет назад мужчины

Москва23 июл Вести.Скелет погибшего около 40 лет назад мужчины обнаружили в подвале дома в Архангельске. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Архангельской области и НАО.

После обнаружения останков было возбуждено уголовное дело.

Расследуется уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков человека, обнаруженных 13 августа 2025 года в подвале дома №1 по проспекту Дзержинского в городе Архангельске говорится в публикации

Судебные экспертизы помогли установить, что кости принадлежат мужчине европеоидной расы. На момент смерти ему было от 40 до 70 лет, прижизненный рост – 169-176 см. Смерть наступила в период с 1975 про 1985 год.

К публикации СК прикрепил фото, где отображен примерный облик мужчины. Ведомство призвало всех, кто обладает информацией по этому поводу, обратиться в следственный отдел по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.