Москва23 июлВести.Скелет погибшего около 40 лет назад мужчины обнаружили в подвале дома в Архангельске. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Архангельской области и НАО.
После обнаружения останков было возбуждено уголовное дело.
Расследуется уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков человека, обнаруженных 13 августа 2025 года в подвале дома №1 по проспекту Дзержинского в городе Архангельскеговорится в публикации
Судебные экспертизы помогли установить, что кости принадлежат мужчине европеоидной расы. На момент смерти ему было от 40 до 70 лет, прижизненный рост – 169-176 см. Смерть наступила в период с 1975 про 1985 год.
К публикации СК прикрепил фото, где отображен примерный облик мужчины. Ведомство призвало всех, кто обладает информацией по этому поводу, обратиться в следственный отдел по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.