Москва10 авг Вести.Житель Архангельской области насмерть отравился угарным газом при просушке погреба, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

7 августа в погребе частного дома в деревне Тушевская обнаружено тело 69-летнего местного жителя.

По данному факту … проводится доследственная проверка … По предварительной версии, пострадавший развел огонь для просушки помещения погреба, но из-за сломавшейся лестницы не смог покинуть погреб и погиб от отравления угарным газом