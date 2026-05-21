Москва21 маяВести.Недалеко от Токио дикое животное растерзало местного жителя, сообщает Japan Today.
Останки человека были обнаружены полицией в горах к западу от японской столицы во вторник, 19 мая.
Отделение полиции города Оме в Токио занимается установлением личности жертвы, пол и возраст которой пока не определены, а также расследует возможность нападения медведя или другого дикого животногоговорится в публикации
По информации издания, рядом с останками найдены следы крупного зверя.
Отмечается, что первым страшную находку обнаружил сотрудник полиции, гулявший в нерабочее время в горах еще 14 мая. Сотрудникам правоохранительных органов удалось добраться до удаленной локации только через пять дней. Рядом с местом обнаружения тела были найдены рюкзак и палки для треккинга, которые могли принадлежать погибшему.