Был дружелюбным и симпатичным: убийство мальчика стало главной новостью в Японии РИА Новости: убийство 11-летнего мальчика стало главной новостью в Японии

Москва17 апр Вести.Главными новостями на японском телевидении стал арест мужчины, подозреваемого в убийстве 11-летнего мальчика Юки Адати, поиски которого велись три недели. Об этом пишет РИА Новости.

Мальчик был объявлен пропавшим 23 марта в префектуре Киото. Пропажа ребенка вызвала общественный резонанс. Юки был известен как дружелюбный симпатичный ребенок, у которого были отличные отношения со сверстниками и хобби в виде наблюдений за насекомыми. Отчим мальчика заявил, что отвез его в школу и высадил у территории, но в самом учебном учреждении Юки не видели. Около полудня учитель связалась с родителями и сообщила об отсутствии мальчика на занятиях. Семья подала заявление в полицию.

Поисками ребенка занимались 900 сотрудников полиции. Они прочесывали, в частности, лес в горах. 37-летний отчим Юки активно составлял листовки с ориентировкой на мальчика, но поиски долгое время не давали результата.

29 марта в горах обнаружили школьный рюкзак мальчика, причем он был чистым и сухим, несмотря на прошедший ночью дождь. Кроме того, рюкзак находился на месте, которое ранее уже осматривали.

12 апреля в другом месте в горах нашли кроссовки мальчика. 13 апреля на расстоянии в несколько километров от места обнаружения обуви нашли тело Юки. Стало понятно, что мальчик в любом случае не смог бы пройти такое расстояние босым, и дело переквалифицировали в криминальное.

Отчима Юки попросили добровольно явиться в полицию для дачи показания. В итоге его арестовали по подозрению в оставлении тела. Но затем мужчина признался, что это он задушил мальчика.

Следователи цитируют его слова: "Нет никаких сомнений, это сделал я". Полиция пока не установила причину смерти мальчика и продолжает расследование обстоятельств произошедшего пишет издание Tokyo Weekender

Предположительно, убийца перевозил тело и вещи ребенка в разные места, где уже побывала поисковая группа, из расчета, что полицейские не станут снова заходить туда.