Сотрудник японского зоопарка сжег тело жены в печи для утилизации отходов В Японии задержан мужчина, подозреваемый в сокрытии убийства жены в зоопарке

Москва1 мая Вести.Правоохранительные органы Японии взяли под стражу Тацую Судзуки по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мужчину обвиняют в том, что он тайно вывез тело своей 33-летней супруги Юи на территорию зоопарка на острове Хоккайдо, где работал, и "уничтожил его путем сжигания на месте". Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Следствие установило, что задержанный использовал для этого мусоросжигательную установку, предназначенную для утилизации биоотходов и туш павших животных. На допросах злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что процесс уничтожения улик занял несколько часов. По информации телеканала NHK, погибшая ранее жаловалась родственникам на угрозы со стороны мужа, который обещал "сжечь ее, пока не останется малейшего следа ее присутствия".

Обнаружение человеческих останков в печи вынудило администрацию популярного зоопарка Асахияма временно приостановить работу под предлогом проведения ремонтных работ. Мэр города Асахикава Хиросукэ Имадзу прокомментировал инцидент, отметив, что "зоопарк сейчас переживает чрезвычайно сложную ситуацию". В настоящее время выясняются обстоятельства смерти женщины, а в зоопарке, возобновившем работу после скандала, принесли официальные извинения посетителям.