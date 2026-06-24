Москва24 июнВести.В японском городе Кобе полиция задержала 50-летнюю женщину, у которой в морозильнике нашли расчлененное тело бывшего мужа. Об этом сообщил телеканал NHK.
Останки обнаружили 20 июня, однако подробности того, как именно это произошло, не приводятся. В ходе расследования женщина призналась, что сама расчленила тело и хранила его.
По версии полиции, мужчина умер в декабре 2011 года. Спустя год, в декабре 2012-го, женщина оформила с ним развод. В Японии при отсутствии взаимных претензий супруги могут расторгнуть брак по упрощенной процедуре: достаточно поставить личные печати под заявлением о разводе, после чего один из супругов передает документ в муниципалитет.
Женщину арестовали по подозрению в оставлении тела умершего родственника без положенных кремации и захоронения.
О причинах и обстоятельствах смерти мужчины известно немного. Сообщается лишь, что бывшая жена дала следствию понять, что могла быть причастна к его убийству.