NHK: в Японии женщина 15 лет хранила тело мужа в морозильнике

Японка 15 лет хранила тело мужа в домашней морозилке NHK: в Японии женщина 15 лет хранила тело мужа в морозильнике

Москва24 июн Вести.В японском городе Кобе полиция задержала 50-летнюю женщину, у которой в морозильнике нашли расчлененное тело бывшего мужа. Об этом сообщил телеканал NHK.

Останки обнаружили 20 июня, однако подробности того, как именно это произошло, не приводятся. В ходе расследования женщина призналась, что сама расчленила тело и хранила его.

По версии полиции, мужчина умер в декабре 2011 года. Спустя год, в декабре 2012-го, женщина оформила с ним развод. В Японии при отсутствии взаимных претензий супруги могут расторгнуть брак по упрощенной процедуре: достаточно поставить личные печати под заявлением о разводе, после чего один из супругов передает документ в муниципалитет.

Женщину арестовали по подозрению в оставлении тела умершего родственника без положенных кремации и захоронения.

О причинах и обстоятельствах смерти мужчины известно немного. Сообщается лишь, что бывшая жена дала следствию понять, что могла быть причастна к его убийству.