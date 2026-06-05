В Салавате у реки обнаружен морозильник с трупом внутри, арестован обвиняемый

В Салавате у реки обнаружен заколоченный морозильник с трупом внутри В Салавате у реки обнаружен морозильник с трупом внутри, арестован обвиняемый

Москва5 июн Вести.В Салавате у реки Белой местные жители обнаружили заколоченный морозильник с трупом мужчины внутри, по подозрению в убийстве уже арестован обвиняемый. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Башкортостан.

По версии следствия, в декабре 2025 года фигурант в компании знакомых распивал спиртные напитки в одной из квартир. В ходе застолья между ним и его 67-летним знакомым произошел бытовой конфликт, переросший в драку. Тогда обвиняемый руками нанес множественные удары по различным частям тела оппонента, который в итоге скончался на месте.

С целью сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на арендованном автомобиле на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Тело было обнаружено местными жителями в мае 2026 года.

Благодаря дактилоскопической экспертизе удалось установить личность потерпевшего, а позднее круг его общения мужчины, где и с кем его видели в последний раз.

Обвиняемый был задержан. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

[Ему] предъявлено обвинение … в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу добавили в СК

Продолжается сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования также будет дана оценка действиям лица, оказавшего содействие в сокрытии тела.