Жительнице Уфы дали 17 лет за убийство и расчленение бывшего возлюбленного Осуждена жительница Уфы, убившая и расчленившая экс-сожителя

Москва26 июн Вести.Суд вынес приговор по делу 36-летней жительницы Уфы, которую обвиняли в убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан, в конце декабря 2024 года будущая фигурантка вместе с новым возлюбленным и его приятелем приехала за вещами домой к экс-сожителю.

В квартире на улице Валерия Лесунова, где проживал мужчина, вспыхнула ссора.

В результате трое сообщников жестоко избили мужчину руками, ногами, а также причинили ножевые ранения и задушили при помощи скалки говорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX

Через сутки женщина и ее новый спутник жизни расчленили тело жертвы и спрятали останки в лесу, где в январе следующего года их нашли прохожие.

Женщину признали виновной и приговорили к 17 годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ее подельникам еще предстоит предстать перед судом.