В Башкирии жительница Благовещенска зарезала слепого друга В Башкирии женщина зарезала слепого друга во время ссоры

Москва10 июл Вести.В Башкирии закончено расследование по делу женщины из Благовещенска, которую обвиняют в убийстве приятеля. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Башкортостан на платформе MAX.

Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Благовещенска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, в августе 2025 года во время распития спиртного в комнате дома на Социалистической улице между женщиной и ее знакомым на почве ревности произошла ссора. Зная, что мужчина из-за тяжелого заболевания глаз не видит и не может защитить себя, фигурантка ударила его не менее восьми раз деревянной тростью по голове и телу, после чего нанесла ему еще по меньшей мере пять ударов ножом в грудь и спину. Мужчина скончался на месте о полученных ран и кровопотери.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.