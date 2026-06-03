В Забайкалье женщина обвинена в убийстве сожителя с особой жестокостью

Жительница Забайкалья облила сожителя бензином и подожгла, заведено дело В Забайкалье женщина обвинена в убийстве сожителя с особой жестокостью

Москва3 июн Вести.В селе Утан Забайкальского края женщина приревновала своего сожителя, облила его бензином и подожгла. Прокуратура завела дело и теперь передала в суд, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дело заведено по статье "Убийство с особой жестокостью".

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы села Утан. Она обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится в MAX

Инцидент произошел на фоне ревности женщины к мужчине. Оба были в состоянии алкогольного опьянения, когда та облила возлюбленного бензином и подожгла. Позже женщина потушила сожителя, вызвал скорую помощь и полицию, но к тому моменту он получил 65% ожогов тела.

Вскоре он скончался от полученных повреждений.

Женщина свою вину признавать отказалась.