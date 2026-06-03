Москва3 июнВести.В селе Утан Забайкальского края женщина приревновала своего сожителя, облила его бензином и подожгла. Прокуратура завела дело и теперь передала в суд, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Дело заведено по статье "Убийство с особой жестокостью".
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы села Утан. Она обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФговорится в MAX
Инцидент произошел на фоне ревности женщины к мужчине. Оба были в состоянии алкогольного опьянения, когда та облила возлюбленного бензином и подожгла. Позже женщина потушила сожителя, вызвал скорую помощь и полицию, но к тому моменту он получил 65% ожогов тела.
Вскоре он скончался от полученных повреждений.
Женщина свою вину признавать отказалась.