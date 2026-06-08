Женщина в Забайкалье пойдет под суд за то, что заживо сожгла сожителя

Жительница Забайкалья предстанет перед судом за сожжение сожителя Женщина в Забайкалье пойдет под суд за то, что заживо сожгла сожителя

Москва8 июн Вести.Уголовное дело жительницы Чернышевского района, которая заживо сожгла сожителя после ссоры, начнет рассматривать Забайкальский краевой суд, сообщил объединенный пресс-центр судов региона в мессенджере МАХ.

Во время предварительного следствия женщина рассказала, что была обижена на потерпевшего за побои и унижения.

По данным следствия, 14 июня 2025 года после совместного употребления спиртного и ссоры с сожителем 45-летняя женщина взяла бутылку с бензином и плеснула ее содержимое ему в лицо и на тело, после чего, используя спички, подожгла его. Бензин сразу вспыхнул, а ее сожитель стал кричать от боли. Испугавшись последствий, женщина стала тушить его и вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице через 4 дня отметили в пресс-службе

Женщине вменяют убийство с особой жестокостью. 8 июня состоится предварительное слушание по делу, после чего будет назначена дата рассмотрения уголовного дела.