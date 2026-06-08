Москва8 июнВести.Уголовное дело жительницы Чернышевского района, которая заживо сожгла сожителя после ссоры, начнет рассматривать Забайкальский краевой суд, сообщил объединенный пресс-центр судов региона в мессенджере МАХ.
Во время предварительного следствия женщина рассказала, что была обижена на потерпевшего за побои и унижения.
По данным следствия, 14 июня 2025 года после совместного употребления спиртного и ссоры с сожителем 45-летняя женщина взяла бутылку с бензином и плеснула ее содержимое ему в лицо и на тело, после чего, используя спички, подожгла его. Бензин сразу вспыхнул, а ее сожитель стал кричать от боли. Испугавшись последствий, женщина стала тушить его и вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице через 4 дняотметили в пресс-службе
Женщине вменяют убийство с особой жестокостью. 8 июня состоится предварительное слушание по делу, после чего будет назначена дата рассмотрения уголовного дела.