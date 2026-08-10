Москва10 авгВести.В Якутске завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней женщины, причинившей умышленно тяжкий вред человеку, она предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.
Дело направлено в судговорится в сообщении
Установлено, что вечером 14 июня 2026 года в квартире дома на улице Кочнева обвиняемая выпивала с мужчиной. Между ними произошел конфликт. Женщина ударила ножом в грудь и живот мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.