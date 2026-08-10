СК: в Якутии женщину ждет суд за убийство мужчины во время пьяной ссоры

Убившая собутыльника жительница Якутии предстанет перед судом СК: в Якутии женщину ждет суд за убийство мужчины во время пьяной ссоры

Москва10 авг Вести.В Якутске завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней женщины, причинившей умышленно тяжкий вред человеку, она предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.

Дело направлено в суд говорится в сообщении

Установлено, что вечером 14 июня 2026 года в квартире дома на улице Кочнева обвиняемая выпивала с мужчиной. Между ними произошел конфликт. Женщина ударила ножом в грудь и живот мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.