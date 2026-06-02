В Приморье завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 40-летней жительницей Владивостока 12 лет назад.
По материалам следствия, в январе 2014 года в квартире дома на улице Сипягина обвиняемая во время ссоры с пьяным мужем, который грубо с ней обращался, нанесла мужчине ножевое ранение в живот.
Потерпевшему стало плохо лишь спустя несколько часов, после чего супруга вызвала бригаду скорой помощи. Несмотря на это, на следующий день мужчина скончался в медицинском учрежденииговорится в сообщении
Обстоятельства случившегося женщине удалось скрыть. Спустя годы материалы дела были повторно проанализированы. Удалось получить неопровержимые доказательства причастности к гибели мужчины его супруги.
Женщина полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.