Жительницу Владивостока будут судить за убийство мужа 12 лет назад

Москва2 июн Вести.В Приморье завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 40-летней жительницей Владивостока 12 лет назад. Подробности СУ СКР по региону сообщает в MAX.

По материалам следствия, в январе 2014 года в квартире дома на улице Сипягина обвиняемая во время ссоры с пьяным мужем, который грубо с ней обращался, нанесла мужчине ножевое ранение в живот.

Потерпевшему стало плохо лишь спустя несколько часов, после чего супруга вызвала бригаду скорой помощи. Несмотря на это, на следующий день мужчина скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении

Обстоятельства случившегося женщине удалось скрыть. Спустя годы материалы дела были повторно проанализированы. Удалось получить неопровержимые доказательства причастности к гибели мужчины его супруги.

Женщина полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.