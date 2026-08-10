СК: житель Якутии поедет на 10 лет в колонию за убийство табуреткой знакомого

Житель Якутии осужден за причинение тяжкого вреда человеку, повлекшее его смерть СК: житель Якутии поедет на 10 лет в колонию за убийство табуреткой знакомого

Москва10 авг Вести.Суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю Намского района Якутии, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда человеку, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

Установлено, что в ночь на 10 мая 2026 года подсудимый в доме в селе Крест-Кытыл умышленно нанес мужчине удары кулаками, ногами, табуреткой и стулом в голову, шею и туловище. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.