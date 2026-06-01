Мужчина 32 года скрывался под чужим именем после убийства человека в Рязани Жителя Владимирской области задержали по делу об убийстве мужчины в 1994 году

Москва1 июн Вести.Во Владимирской области правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1994 году в Рязани. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Смогли получить неопровержимое доказательство, что сельский житель отдаленной деревни и разыскиваемый за убийство, совершенное в 1994 году – одно и то же лицо… Задержали мужчину в доме, в котором он проживал уже около 20 лет. В жилище обнаружены и изъяты ксерокопия паспорта 1999 года и медицинская книжка – с чужими персональными данными, но с фото злоумышленника написала Волк в своем Telegram-канале

Она отметила, что в 2016 году мужчина был признан умершим по заявлению матери. После задержания его отправили под стражу.

Преступление произошло 32 года назад на окраине Рязани. По версии следствия, к фигуранту и его знакомому обратилась женщина, попросив разобраться со своим бывшим мужем, с которым не могла поделить имущество после развода. Мужчину вывезли в лесополосу и расправились.

После убийства все трое были объявлены в федеральный розыск. Женщину нашли в 1995-м в Чебоксарах, ее сообщник сам явился к силовикам с повинной в том же году. Прямых доказательств их непосредственного участия в преступлении не было, поэтому оба получили статус свидетелей. Через несколько лет женщина умерла.