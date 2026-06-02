Названо имя беглеца, который 32 года скрывался после убийства жителя Рязани

Москва2 июн Вести.Стало известно настоящее имя мужчины, который 32 года скрывался от правосудия в отдаленной деревне во Владимирской области. Как сообщает RT, обвиняемого зовут Сергей Якушин, именно он, по версии следствия, расправился с жителем Рязани в 1994 году.

О задержании 53-летнего предполагаемого преступника накануне сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В жилище фигуранта силовики нашли документы с чужим именем и его фотографией. Сам он в 2016-м по заявлению матери был признан умершим.

Согласно материалам уголовного дела, к злоумышленнику и его знакомому обратилась женщина, попросив разобраться со своим бывшим мужем – у них шел спор из-за общего имущества. Мужчину вывезли в лесополосу на окраину города и расправились, перерезав горло.