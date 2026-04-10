Москва10 апр Вести.Осужденный, который почти 30 лет назад совершил побег из СИЗО в Карачаево-Черкесии, задержан в ходе совместной операции сотрудниками ФСИН по КЧР и Нижегородской области. Подробности ведомство сообщило в Telegram-канале.

В 1998 году пятерым осужденных, находящимся в камере СИЗО-1 в Черкесске, удалось спилить оконные решетки, после чего они сбежали из учреждения. Троих преступников задержали в том же году, еще один стал жертвой бандитского конфликта. Лишь один из сбежавших успешно скрывался от правосудия 28 лет.

Мужчина, осужденный за разбой и кражу, обосновался на территории Нижегородской области, использовав поддельные документы говорится в сообщении

В ходе проведения комплекса мероприятий удалось определить его местоположение. После задержания осужденного поместили в следственный изолятор Нижнего Новгорода.