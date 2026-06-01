Суд оштрафовал экс-руководителей СИЗО на Урале по делу о побеге осужденных

Москва1 июн Вести.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику СИЗО №1 и двум его подчиненным по делу о побеге двух осужденных в 2025 году, признав их виновными в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, двое осужденных за терроризм сбежали из следственного изолятора №1 1 сентября 2025 года. Беглецы спрятались на территории одного из СНТ вблизи Екатеринбурга. Спустя неделю один из сбежавших был задержан, а 15 сентября обнаружен и второй осужденный.

В отношении начальника СИЗО Алексея Киселева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы Андрея Зацепина было возбуждено уголовное дело о халатности. В суде они полностью признали свою вину и просили о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Им назначено наказание в виде штрафа: Андрею Зацепину – 90 тысяч рублей, Алексею Киселеву и Андрею Квону – по 80 тысяч рублей каждому сказано в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.