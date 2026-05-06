Суд Екатеринбурга назначил 8 и 7,5 лет колонии беглецам из СИЗО

Беглецы из СИЗО в Екатеринбурге приговорены к 8 и 7,5 годам колонии Суд Екатеринбурга назначил 8 и 7,5 лет колонии беглецам из СИЗО

Москва6 мая Вести.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Ивана Корюкова и Александра Черепанова к 7,5 и 8 годам колонии строгого режима после побега из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины совершили побег из следственного изолятора 1 сентября 2025 года. Туда их поместили по подозрению в подготовке теракта.

Суд постановил … Черпанову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, Корюкову – в виде 7 лет 6 месяцев цитирует агентство судью

Черепанов после побега из СИЗО был задержан 8 сентября, Корюков – еще через неделю. В это время из одного дома они похитили имущество.

Приговор был вынесен с учетом уже назначенного наказания за подготовку к теракту.